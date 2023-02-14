В Башкирии женщина погибла, упав из окна 6 этажа

16:03, 14 фев 2023

13 февраля в Октябрьском из окна шестого этажа выпала женщина. Инцидент произошел в 34-м микрорайоне.



По сообщению газеты «Октябрьский нефтяник», пострадавшая приземлилась на козырек «Автоломбарда», который расположен на первом этаже.







На место прибыли спасатели, полиция и медики. Женщина была еще жива, и ее экстренно госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. Врачи диагностировали у нее множество ушибов и переломов. Спустя несколько часов пациентка от полученных травм скончалась.



В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Известно лишь, что женщина была не одна, она и ее приятели были в нетрезвом состоянии.

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Фото: скриншот видео