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В Башкирии после ДТП с Mazda CX-5 и Skoda Rapid в больницу попал 64-летний мужчина

В Башкирии после ДТП с Mazda CX-5 и Skoda Rapid в больницу попал 64-летний мужчина

09:19, 16 фев 2023

Вчера в полдень, 15 февраля, в башкирском городе Салават в ДТП с иномарками пострадал пожилой мужчина. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.



Авария случилась на перекрестке улиц Речная и Горького. 63-летняя жительница города за рулем Mazda CX-5, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступила Skoda Rapid и столкнулась с ней. В результате произошедшего 64-летний водитель «Шкоды» получил травмы, его госпитализировали.


Как сообщил Владимир Севастьянов, всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии был зафиксировано восемь ДТП, в которых восемь человек получили увечья.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Салавате осудят молодого мужчину, который зарезал студентку и надругался над ее телом.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Салават происшествия аварии
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