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Жителя Башкирии пытавшегося ограбить АЗС с бутылкой и игрушечным пистолетом прогнали шваброй

Жителя Башкирии пытавшегося ограбить АЗС с бутылкой и игрушечным пистолетом прогнали шваброй

11:21, 16 фев 2023

Если бы существовал видеословарь, то слово "нелепость" выглядело бы так: житель Башкирии пытался ограбить АЗС с бутылкой и игрушечным пистолетом, но сотрудница прогнала его шваброй.



27-летний мужчина из села Тарабердино Кушнаренковского района был не раз судим, и в ночь на вторник пошёл искать новые проблемы. Все магазины уже были закрыты, работала только заправка — решил забрать деньги оттуда. В окошко сунул руку с муляжом, но денег не получил — их защитила 63-летняя кассирша.

С места полуграбитель ушёл пешком, его догнал начальник станции, которому в панике позвонила подчинённая. Так преступник снова попал в отдел и во всём признался. Ему светит до восьми лет колонии за разбой.

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Источник: Mashbatach
Фото: скриншот видео
Теги: Кушнаренковский район происшествия ограбление
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