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В Уфе пожилые соседки угрожают поджогом жене бойца СВО

В Уфе пожилые соседки угрожают поджогом жене бойца СВО

14:32, 16 фев 2023

В Уфе жене бойца, находящегося в зоне специальной военной операции, угрожают поджогом пожилые соседки. Об этом женщина рассказала на личной странице главы Башкирии Радия Хабиров в социальных сетях.



По словам Изабеллы А., она и ее супругом, которые воспитывают детей в возрасте одного года и пяти лет, купили недавно новую квартиру в период, когда муж находился дома из-за ранения. Однако спустя время выяснилось, что за стеной их нового семейного гнездышка, две пожилые женщины, которые, по словам молодой мамы, вот уже долгое время не дают ни ей, ни ее малышам.


– Постоянно стучат в стену, следят за мной. Когда выхожу из дома, в руках [одна из женщин] держит нож. Говорят, что у меня в ванной стоят аппараты и я отравляю их. Били палкой мне по двери, в двери – вмятины, постоянно стучат в стену. Пытались ударить меня палкой, когда поднималась вместе с детьми домой. Угрожают мне, что подожгут квартиру или включат газ и взорвут весь дом, – рассказывает Изабелла.

Женщина поведала, что она и ее дети очень бояться агрессивных соседок и что она не знает, когда обратиться насчет происходящего.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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