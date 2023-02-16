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В Башкирии автобус с пассажирами вылетел в кювет

В Башкирии автобус с пассажирами вылетел в кювет

14:39, 16 фев 2023

В Ишимбайском районе автобус «Башавтотранса» с пассажирами улетел в кювет. ДТП произошло днем 15 февраля.



Автобус двигался по маршруту № 109 «Ишимбай — Арметрахимово». Проехав село Салихово, водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет. В это время в салоне находились шесть пассажиров, травм они не получили.

Дорожники помогли вытянуть автобус. После этого он поехал дальше.

Очевидцы рассказали, что на этом участке часто бывают аварии, так как он скользкий.


Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в башкирском городе Ишимбай рабочего насмерть засыпало грунтом. Инцидент случился в августе прошлого года. Мужчина производил сварочные работы для устранения утечки на водопроводе. В процессе стена траншеи обвалилась, и пострадавшего задавило породой, из-за чего он скончался.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
Теги: Ишимбайский район происшествия аварии
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