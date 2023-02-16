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В Уфе под окнами жилого дома обнаружили труп женщины, а в квартире тело мужчины

В Уфе под окнами жилого дома обнаружили труп женщины, а в квартире тело мужчины

19:00, 16 фев 2023

Сегодня, 16 февраля, около трех часов дня под окнами жилого дома №177/1 по улице Менделеева был обнаружен труп женщины без одежды. В ванной комнате квартиры на седьмом этаже того же дома лежал мертвый мужчина. Об этом со ссылкой на источник в своем телеграм-канале сообщил телеканал «Вся Уфа».



По предварительным данным, обнаруженный в ванной мужчина выбросил свою мать из окна, а затем свел счеты с жизнью. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Инцидент подтвердили в Следственном комитете Башкирии: «Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины и женщины в Советском районе Уфы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции», передали в ведомстве.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство смерть
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