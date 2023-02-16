В Башкирии произошло страшное ДТП с погибшим: столкнулись встречные Приора и Гранта

21:53, 16 фев 2023

ДТП произошло в Зилаирском районе республики на 7 км трассы Юлдыбай-Акъяр-Сара, близ села Ямансаз.







Сегодня вечером, 16 февраля, в Зилаирском районе республики на 7 км трассы Юлдыбай-Акъяр-Сара, близ села Ямансаз произошло ДТП. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, столкнулись "Лада Приора" и встречная "Лада Гранта". В результате аварии один человек погиб. За медпомощью обратились 4 человека, в том числе один несовершеннолетний.



“На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности уточняются”, — добавили в ведомстве.





Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что двоих жителей Зилаирского района Башкирии осудили за нападение и убийство 67-летнего мужчины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

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Фото: ГИБДД по РБ