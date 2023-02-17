Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии 53-летний мужчина в свой день рождения погиб в горящей ГАЗели

В Башкирии 53-летний мужчина в свой день рождения погиб в горящей ГАЗели

09:17, 17 фев 2023

16 февраля днем в селе Октябрьское Стерлитамакского района на улице Полевой загорелся автомобиль ГАЗель. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Прибывшие пожарные потушили горение. В результате пожара огнем повреждена кабина и моторный отсек. В ходе тушения пожара в кабине найдено тело 53-летнего мужчины.



Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Стерлитамаке произошел пожар в ресторане. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС. Инцидент случился в двухэтажном здании на улице Белорецкий, загорелись утеплитель и кровля строения. 

Читайте также:

В Гафурийском районе Башкирии при пожаре в животноводческом корпусе колхоза погибли 16 коров
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке смерть пожар
Читайте также

В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
В Башкирии во время тушения пожара в деревянном доме обнаружили тела двух мужчин
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время тушения пожара в деревянном доме обнаружили тела двух мужчин
Житель Башкирии заживо сгорел в собственном гараже
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии заживо сгорел в собственном гараже
В Стерлитамаке загорелась ГАЗель, пострадал человек
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке загорелась ГАЗель, пострадал человек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: