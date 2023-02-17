В Башкирии 53-летний мужчина в свой день рождения погиб в горящей ГАЗели

09:17, 17 фев 2023

16 февраля днем в селе Октябрьское Стерлитамакского района на улице Полевой загорелся автомобиль ГАЗель. Об этом сообщает МЧС Башкирии.



Прибывшие пожарные потушили горение. В результате пожара огнем повреждена кабина и моторный отсек. В ходе тушения пожара в кабине найдено тело 53-летнего мужчины.







Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Стерлитамаке произошел пожар в ресторане. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС. Инцидент случился в двухэтажном здании на улице Белорецкий, загорелись утеплитель и кровля строения.

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Фото: МЧС по РБ