В Уфе на улице Транспортной загорелся частный дом

11:00, 17 фев 2023

Сегодня утром, 17 февраля, в Калининском районе Уфы произошел пожар в частном доме. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.







Горение возникло в бревенчатом доме на улице Транспортная. На место происшествия были направлены силы и средства чрезвычайного ведомства. Специалистам удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение. В настоящее время какая-либо угроза соседним строениям отсутствует. К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.





Дознаватель МЧС проводит расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе мародеры проникли на временный склад в сгоревшем ТЦ «Меркурий» и украли технику на 370 тысяч рублей.

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Фото: скриншот видео