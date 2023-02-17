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В Уфе на улице Транспортной загорелся частный дом

В Уфе на улице Транспортной загорелся частный дом

11:00, 17 фев 2023

Сегодня утром, 17 февраля, в Калининском районе Уфы произошел пожар в частном доме. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.



Горение возникло в бревенчатом доме на улице Транспортная. На место происшествия были направлены силы и средства чрезвычайного ведомства. Специалистам удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение. В настоящее время какая-либо угроза соседним строениям отсутствует. К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.


Дознаватель МЧС проводит расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе мародеры проникли на временный склад в сгоревшем ТЦ «Меркурий» и украли технику на 370 тысяч рублей. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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