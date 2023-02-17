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В Уфе в ДТП с участием Skoda Oktavia и Hyundai Сreta пострадала пенсионерка

В Уфе в ДТП с участием Skoda Oktavia и Hyundai Сreta пострадала пенсионерка

11:34, 17 фев 2023

Вчера днем, 16 февраля, в Орджоникидзевском районе Уфы в ДТП с двумя иномарками пострадала пенсионерка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Рыбакова. 36-летний мужчина за рулем Skoda Oktavia, двигаясь в сторону улицы Калинина столкнулся Hyundai Сreta. В результате случившегося 61-летняя пассажирка «Хендая» получила с травму головы. Ей пришлось обратиться в медицинское учреждение, после оказания помощи ее отпустили.



По факту произошедшего ДТП в настоящее время ведется разбирательство.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе мародеры проникли на временный склад в сгоревшем ТЦ «Меркурий» и украли технику на 370 тысяч рублей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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