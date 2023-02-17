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В Уфе при пожаре в жилом доме обгорел мужчина

В Уфе при пожаре в жилом доме обгорел мужчина

18:00, 17 фев 2023

В Башкирии при пожаре сильно обгорел мужчина. Подробности происшествия сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан.



Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Цюрупы в Уфе поступило накануне. На место выехали силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

По прибытии выяснилось, что пожар произошел на кухне четырехкомнатной квартиры на площади трех квадратных метров. Огнем было повреждено домашнее имущество. Пламя удалось потушить еще до прибытия пожарного подразделения.


Как оказалось, 49-летний мужчина самостоятельно пытался потушить пожар в квартире и получил ожоги разной степени тяжести. Его госпитализировали в городскую больницу №18.

Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем пострадавшего.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
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