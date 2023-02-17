В Уфе столкнулись 2 легковушки и трактор: пострадал один из водителей
21:09, 17 фев 2023
Сегодня, 17 февраля, в восьмом часу вечера на автодороге Уфа — Оренбург, произошло столкновение трех транспортных средств: столкнулись автомобили "ВАЗ-2108", "Рено Логан" и трактор.
“В результате дорожной аварии за медицинской помощью обратился водитель отечественного автомобиля”, — сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе в ДТП с участием Skoda Oktavia и Hyundai Сreta пострадала пенсионерка.
Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
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