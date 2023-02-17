В ходе спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Динар Ибрагимов
21:27, 17 фев 2023
В ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из деревни Утеймуллино Аургазинского района. Сегодня его проводили в последний путь, сообщает глава района Арслан Шагаретдинов в соцсети «ВКонтакте».
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Скорбим вместе с вами…», - написал чиновник.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Аургазинском районе Башкирии простились с погибшим на Украине 37-летним Азатом Кутлугузиным. 21 июня 2022-го в качестве добровольца он стал участником специальной военной операции. Получив в начале ранение, он вернулся домой, но затем, выздоровев, вновь отправился в зону СВО. 22 сентября 37-летний толбазинец погиб во время выполнения боевой задачи.