В Уфе водитель лишенный прав устроил тройное ДТП
10:40, 18 фев 2023
В Уфе лишенный прав водитель устроил тройное ДТП. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
17 февраля около 20:00 на 3-м километре дороги Уфа – Оренбург столкнулись автомобили ВАЗ-2108, Renault Logan и трактор ХТЗ-150.
В результате ДТП пострадали 21-летний водитель ВАЗа и его 20-летний пассажир. После осмотра врачами были отпущены домой.
Установлено, что водитель отечественной легковушки с 2021 года лишен водительских прав за пьяную езду, а также его автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.
По данному факту начато разбирательство.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе столкнулись 2 легковушки и трактор: пострадал один из водителей.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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