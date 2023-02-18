В Уфе водитель лишенный прав устроил тройное ДТП

10:40, 18 фев 2023

В Уфе лишенный прав водитель устроил тройное ДТП. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.



17 февраля около 20:00 на 3-м километре дороги Уфа – Оренбург столкнулись автомобили ВАЗ-2108, Renault Logan и трактор ХТЗ-150.



В результате ДТП пострадали 21-летний водитель ВАЗа и его 20-летний пассажир. После осмотра врачами были отпущены домой.







Установлено, что водитель отечественной легковушки с 2021 года лишен водительских прав за пьяную езду, а также его автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.



По данному факту начато разбирательство.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе столкнулись 2 легковушки и трактор: пострадал один из водителей.

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Фото: ГИБДД по РБ