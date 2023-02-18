«От удара отбросило»: в столице Башкирии серьезно пострадал маленький ребенок

11:16, 18 фев 2023

В Уфе под колеса иномарки попал девятилетний мальчик. От удара его отбросило на другой автомобиль.



Как сообщили в отделе ГИБДД Уфы, авария произошла около 2 часов дня 17 февраля на улице Цюрупы. За рулем автомобиля Hyundai Сreta находился 18-летний водитель. Следуя в сторону улицы Пушкина, он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. От удара мальчика отбросило на автомобиль Toyota Land Cruiser.







В результате ДТП ребенок получил ушибы. По факту ДТП начато разбирательство.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе лишенный прав водитель устроил тройное ДТП.

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Фото: ГИБДД по РБ