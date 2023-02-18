Житель Уфы решил устроить кровавую расправу прямо в кафе

13:32, 18 фев 2023

Следственный комитет Башкирии сообщил о покушении на убийство, которое произошло в ночь с 12 на 13 февраля в кафе на Бакалинской улице. В настоящий момент 38-летнему фигуранту уголовного дела предъявили обвинение.







Следователи выдвинули версию, что конфликт между нападавшим и его 37-летним знакомым произошел на личной почве из-за общей приятельницы. В результате злоумышленник достал нож и ударил три раза им свою жертву по разным частям тела.





Пострадавшему удалось выжить благодаря знакомым, которые сразу же вызвали скорую. Обвиняемого задержали по месте жительства. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе под колеса иномарки попал девятилетний мальчик. От удара его отбросило на другой автомобиль.

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