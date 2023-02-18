В Башкортостане 26-летний парень пропал по дороге до Челябинска

13:35, 18 фев 2023

Волонтеры «Легионспаса» сообщили о пропаже жителя Башкирии. Поисковики разыскивают 26-летнего Ильгама Ялалова, который также носит имя Ильи Ермолаева.



По предоставленным данным, в последний раз о нем было известно 31 января, когда мужчина выехал со станции Альмухаметово Абзелиловского района в Магнитогорск. В его планах в дальнейшем была отправка до Челябинска.



Приметы: высокого роста, карие глаза, темные волосы.



Предположительно в момент пропажи он был одет в черный пуховик до колен.



Если вы что-то знаете о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 300 85 99.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Ишимбае пропала 16-летняя Екатерина Тимофеева.



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Фото: соцсети