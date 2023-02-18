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В Башкортостане 26-летний парень пропал по дороге до Челябинска

В Башкортостане 26-летний парень пропал по дороге до Челябинска

13:35, 18 фев 2023

Волонтеры «Легионспаса» сообщили о пропаже жителя Башкирии. Поисковики разыскивают 26-летнего Ильгама Ялалова, который также носит имя Ильи Ермолаева.

По предоставленным данным, в последний раз о нем было известно 31 января, когда мужчина выехал со станции Альмухаметово Абзелиловского района в Магнитогорск. В его планах в дальнейшем была отправка до Челябинска.

Приметы: высокого роста, карие глаза, темные волосы.

Предположительно в момент пропажи он был одет в черный пуховик до колен.

Если вы что-то знаете о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 300 85 99.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Ишимбае пропала 16-летняя Екатерина Тимофеева.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: происшествия поиск
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