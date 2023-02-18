В Башкортостане 26-летний парень пропал по дороге до Челябинска
13:35, 18 фев 2023
Волонтеры «Легионспаса» сообщили о пропаже жителя Башкирии. Поисковики разыскивают 26-летнего Ильгама Ялалова, который также носит имя Ильи Ермолаева.
По предоставленным данным, в последний раз о нем было известно 31 января, когда мужчина выехал со станции Альмухаметово Абзелиловского района в Магнитогорск. В его планах в дальнейшем была отправка до Челябинска.
Приметы: высокого роста, карие глаза, темные волосы.
Предположительно в момент пропажи он был одет в черный пуховик до колен.
Если вы что-то знаете о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 300 85 99.