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В Башкирии сгорел крупный автосервис

В Башкирии сгорел крупный автосервис

10:22, 19 фев 2023

Автосервис горел на Восточном шоссе в Сибае вечером 18 февраля, сообщает МЧС по Башкирии.

На место происшествия выезжали экстренные службы. По прибытии выяснилось, что огнем охвачена крыша двухэтажного здания с мансардой. Пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жительница Сибая, вернувшаяся домой с работы, не смогла открыть входную дверь. В квартире оказались запертыми двое ее детей девяти и десяти лет.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Сибай происшествия пожар
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