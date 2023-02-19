В Башкирии сгорел крупный автосервис
10:22, 19 фев 2023
Автосервис горел на Восточном шоссе в Сибае вечером 18 февраля, сообщает МЧС по Башкирии.
На место происшествия выезжали экстренные службы. По прибытии выяснилось, что огнем охвачена крыша двухэтажного здания с мансардой. Пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет.
Причина происшествия устанавливается.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жительница Сибая, вернувшаяся домой с работы, не смогла открыть входную дверь. В квартире оказались запертыми двое ее детей девяти и десяти лет.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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