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В Уфе из окна многоэтажного дома выпрыгнула женщина

В Уфе из окна многоэтажного дома выпрыгнула женщина

10:36, 19 фев 2023

В Уфе женщина выпрыгнула из окна третьего этажа. Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел вчера, 18 февраля, в одной из многоэтажек в Кузнецовском затоне. Момент падения попал в обзор камеры “Уфанет”.

На кадрах видно, как женщина в белой одежде снимает с окна москитную сетку и прыгает с третьего этажа.



По словам очевидцев, женщина жива, ее увезли на “скорой”.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что следственный комитет Башкирии сообщил о покушении на убийство, которое произошло в ночь с 12 на 13 февраля в кафе на Бакалинской улице. В настоящий момент 38-летнему фигуранту уголовного дела предъявили обвинение

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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