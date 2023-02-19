В Башкирии браконьеры убили 3 лосей

14:48, 19 фев 2023

В Башкирии браконьеры убили трех лосей. Нарушители были задержаны недалеко от деревень Тугустемир и Бурангулово Оренбургской области.







“Днем 18 февраля при осуществлении постоянного рейда в охотничьих угодьях республики, граничащих с Оренбургской областью инспекторы башкирского охотнадзора задержали два снегохода, в которых находились два убитых лося”, — сообщили в пресс-службе Минэкологии РБ.



Чуть позже на месте совершения предполагаемого преступления на территории Башкирии обнаружен третий убитый лось. Охотничим ресурсам причинен особо крупный вред. На место незамедлительно прибыли полиция и охотнадзор Оренбургской области.





У задержанных лиц изъяты три единицы охотничьего оружия, два снегохода, двое саней с двумя тушами лосей. В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, в том числе планируется провести повторный осмотр места происшествия.

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