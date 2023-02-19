В Уфе таксист сбил пенсионерку во дворе у дома и уехал с места ДТП

18:12, 19 фев 2023

По соцсетям распространились жуткие кадры ДТП, произошедшего во дворе одного из домов по улице 50 лет СССР в Уфе.







Как сегодня, 19 февраля, сообщили в ГИБДД по Башкирии, кадры были сняты в пятницу около 11 часов вечера. Тогда 38-летний мужчина за рулем Renault Sorento, двигаясь задним ходом, наехал на пожилую женщину.



— Бабушка 1964 года рождения от медицинской помощи отказалась, — уточнили в ГИБДД. — По факту ДТП начато административное расследование.





На кадрах с места видно, что водитель после аварии покинул место происшествия, не попытавшись оказать помощь сбитой пенсионерке.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе женщина выпрыгнула из окна третьего этажа. Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел вчера, 18 февраля, в одной из многоэтажек в Кузнецовском затоне.

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Фото: скрин видео