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В Уфе пропал 18-летний Билолиддин Тохиров

В Уфе пропал 18-летний Билолиддин Тохиров

09:50, 20 фев 2023

В Уфе пропал 18-летний Билолиддин Комил Угли Тохиров. О его местонахождении ничего неизвестно с воскресенья, 19 февраля. Об этом сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт». Ее волонтеры ищут молодого человека. Они нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы пропавшего: рост – 165 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.

Был одет в синюю куртку, черную водолазку, голубые джинсы, бежевые кроссовки и черную шапку.

Всех, кто видео Тохирова или знает, где он сейчас находится, просят позвонить по номеру 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ЛизаАлерт
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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