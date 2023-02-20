В Башкирии задержали уфимцев, готовивших у себя дома наркотики

11:02, 20 фев 2023

В Башкирии задержали двух уфимцев, которые у себя дома готовили наркотики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. Рассказываем подробности.







38-летний безработный уфимец вычитал в интернете способ изготовить наркотики в домашних условиях. Он снял квартиру в многоэтажке, закупился посудой и оборудованием, а также веществами, которые приводят к образованию наркотиков. Мужчина скооперировался со своим 36-летним другом студенческих лет. Получившийся результат оба решили продавать через тот же интернет.





О деятельности узнали полицейские и стали выжидать выхода подозреваемых из дома. Когда они вышли, их задержали. Когда силовики осматривали помещение, то нашли там 150 грамм «синтетики» порядка полусотни емкостей, которые были наполнены реактивами.



Против варщиков возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Оба задержаны.

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Фото: МВД по РБ