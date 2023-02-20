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В Уфе ведутся поиски 28-летней девушки, пропавшей в январе

В Уфе ведутся поиски 28-летней девушки, пропавшей в январе

15:16, 20 фев 2023

28-летняя Алеся Шарафутдинова пропала в Уфе 27 января. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы девушки: рост 168 см, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза.

Все, кто обладает информацией о местонахождении Алеси Шарафутдиновой, позвоните по телефону: 88007005452 или 112.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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