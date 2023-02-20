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В Башкирии работника консервного комбината едва не убила лента конвейера

В Башкирии работника консервного комбината едва не убила лента конвейера

16:51, 20 фев 2023

Сотрудники Гострудинспекции проводят проверку на территории Буздякского консервного комбината. 10 февраля на предприятии произошел несчастный случай, в результате которого пострадал рабочий.

22-летний оператор линии мыл оборудование в конце смены, когда его рукав затянуло в работающий механизм, который забыли отключить.



На место вызвали медиков. Работник остался в живых, однако получил серьезную травму руки.

Обстоятельства случившегося выясняет надзорное ведомство.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Буздякском районе Башкирии женщина за рулем Лады Калина опрокинулась в кювет. В результате ДТП две пассажирки, 44 и 42 лет, с различными травмами госпитализированы. 

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Источник: proural.info
Теги: Буздякский район происшествия несчастный случай
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