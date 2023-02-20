Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии по дороге в школу пропала 11-летняя Аэлита Фахрутдинова

В Башкирии по дороге в школу пропала 11-летняя Аэлита Фахрутдинова

18:29, 20 фев 2023

В башкирском городе Учалы пропала 11-летняя Аэлита Фахрутдинова. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.

Сообщается, что подросток утром ушла в школу, но так и добралась до нее. Приметы несовершеннолетней: у нее карие глаза и темные волосы до плеч. Она была одета длинную черную куртку ниже колен, бежевую шапку и синие ботинки.

Если вам известно что-либо о местонахождение пропавшей, активисты просят сообщить информацию, обратившись по номеру 102.

Читайте также:

В Уфе ведутся поиски 28-летней девушки, пропавшей в январе
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Учалы Учалинский район происшествия поиск
Читайте также

В Башкирии пропала 15-летняя девушка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 15-летняя девушка
Под Уфой 11 ноября пропала 12-летняя девочка
Происшествия в Башкирии
Под Уфой 11 ноября пропала 12-летняя девочка
В Уфе пропала 16-летняя Нурия Христофорова
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропала 16-летняя Нурия Христофорова
В Уфе пропала 14-летняя девушка
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропала 14-летняя девушка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: