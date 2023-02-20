В Башкирии по дороге в школу пропала 11-летняя Аэлита Фахрутдинова

18:29, 20 фев 2023

В башкирском городе Учалы пропала 11-летняя Аэлита Фахрутдинова. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.



Сообщается, что подросток утром ушла в школу, но так и добралась до нее. Приметы несовершеннолетней: у нее карие глаза и темные волосы до плеч. Она была одета длинную черную куртку ниже колен, бежевую шапку и синие ботинки.



Если вам известно что-либо о местонахождение пропавшей, активисты просят сообщить информацию, обратившись по номеру 102.



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