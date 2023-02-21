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В Уфе в аварии с Honda CR-V пострадала 21-летняя пассажирка ВАЗ-2106

В Уфе в аварии с Honda CR-V пострадала 21-летняя пассажирка ВАЗ-2106

09:48, 21 фев 2023

При столкновении двух автомобилей в Уфе пострадала пассажирка. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.



Авария произошла 20 февраля около 6 часов вечера. По данным ГИБДД, 24-летняя автоледи за рулем Honda CR-V на бульваре Давлеткильдеева при выезде с парковки не убедилась в безопасности маневра и поворачивая налево столкнулась с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 23-летнего мужчины.

В результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка "шестерки". Она обратилась за медпомощью, и врачи после осмотра отпустили ее домой.


За последние сутки на дорогах Башкортостана произошло еще 3 аварии, в которых пострадало такое же количество людей.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе водитель Kia Sorento на пешеходном переходе сбил 23-летнюю девушку. В результате произошедшего пострадавшая получила различные травмы, ей потребовалась помощь медиков. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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