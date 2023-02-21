В Башкирии 10-летний мальчик защищаясь от пьяного отца ударил его ножом

14:05, 21 фев 2023









Мать мальчика рассказала, что глава семейства пришел домой нетрезвым. Застолье продолжилось, после чего все легли спать, кроме ребенка, который хотел играть. В какой-то момент сын разбудил отца, а тот сорвался на ребенка и за это получил удар ножом в спину.





«Отец встал, и они стали драться. Меня разбудила дочка, сказала, что они дерутся. Я быстрее бегу. Мужа обнимаю, говорю: «Что случилось?» И в это время прибегает сын и ударяет его ножом в спину. Я супруга опускаю на пол, везде кровь. Кричу: «Где телефон?» Вызвала скорую», - сообщила уфимка.





Женщина уверена, что все произошло случайно, по неосторожности. Ее мужа госпитализировали.



Она также добавила, что выпивают в их семье крайне редко. Соседи же, напротив, отзываются о них не особо лестно. Они рассказали, что посиделки с выпивкой происходят очень часто, и однажды уже заканчивались поножовщиной. Тогда якобы супруга ударила ножом мужа в ногу.

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Фото: скриншот видео