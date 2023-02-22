В Башкортостане в пожаре погибли два человека

09:02, 22 фев 2023

21 февраля, в Башкирии в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщили в республиканском МЧС.



По данным ведомства, трагедия произошла в городе Янаул на улице Чкалова. Там загорелся дом из бревен площадью 6 на 9 метров, огонь полыхал на площади 4 квадратных метра. Спасатели вытащили из здания двое мужчин. Врачи пытались реанимировать пострадавших, но спасти их не удалось, медики зафиксировали смерть. Причина возгорания выясняется.







— Расследование проводит дознаватель МЧС России, — добавили в МЧС.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Янаульском районе Башкирии 3 человека пострадали в ДТП с грузовиком.

Читайте также: В Башкирии мужчина получил страшные ожоги от взорвавшегося самогонного аппарата

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ