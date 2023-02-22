Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкортостане в пожаре погибли два человека

В Башкортостане в пожаре погибли два человека

09:02, 22 фев 2023

21 февраля, в Башкирии в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла в городе Янаул на улице Чкалова. Там загорелся дом из бревен площадью 6 на 9 метров, огонь полыхал на площади 4 квадратных метра. Спасатели вытащили из здания двое мужчин. Врачи пытались реанимировать пострадавших, но спасти их не удалось, медики зафиксировали смерть. Причина возгорания выясняется.



— Расследование проводит дознаватель МЧС России, — добавили в МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Янаульском районе Башкирии 3 человека пострадали в ДТП с грузовиком.

Читайте также:

В Башкирии мужчина получил страшные ожоги от взорвавшегося самогонного аппарата
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Янаул Янаульский район происшествия пожар смерть
Читайте также

В Уфе в пожаре погибли два молодых человека
Происшествия в Башкирии
В Уфе в пожаре погибли два молодых человека
В Башкирии в страшном пожаре погибли 2 человека, один пострадал
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в страшном пожаре погибли 2 человека, один пострадал
В Иглинском районе в пожаре погибли три человека
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе в пожаре погибли три человека
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека
Происшествия в Башкирии
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: