В Башкортостане в пожаре погибли два человека

21 февраля, в Башкирии в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
По данным ведомства, трагедия произошла в городе Янаул на улице Чкалова. Там загорелся дом из бревен площадью 6 на 9 метров, огонь полыхал на площади 4 квадратных метра. Спасатели вытащили из здания двое мужчин. Врачи пытались реанимировать пострадавших, но спасти их не удалось, медики зафиксировали смерть. Причина возгорания выясняется.
— Расследование проводит дознаватель МЧС России, — добавили в МЧС.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Янаульском районе Башкирии 3 человека пострадали в ДТП с грузовиком.