В Башкирии водителя насмерть задавило между двумя троллейбусами

10:04, 22 фев 2023

Водителя насмерть задавило между двумя троллейбусами в стерлитамакском депо, когда он чистил лобовое перед выездом.



Александр проработал в депо больше 20 лет. Утром, как обычно, готовясь к выходу на маршрут, решил убрать снег со стекла, но забыл поставить свой транспорт на ручник.







Троллейбус, перед которым стоял Александр, медленно покатился и врезался в другой — мужчину зажало между многотонными машинами. Он скончался на месте.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что днем в селе Октябрьское Стерлитамакского района на улице Полевой загорелся автомобиль ГАЗель. Об этом сообщает МЧС Башкирии. В ходе тушения пожара в кабине найдено тело 53-летнего мужчины.

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Источник: Mashbatach

Фото: Mashbatach