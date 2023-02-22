В Башкирии водитель Лады Гранта сбил женщину и провез ее на капоте несколько метров

10:47, 22 фев 2023

В башкирском городе Салавате водитель легковушки сбил женщину и провез ее на капоте несколько метров. О ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.







Инцидент произошел вечером 22 февраля. На пересечении улиц Уфимской и Дзержинского 28-летний местный житель за рулем Lada Granta совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу на красный сигнал светофора.



Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как водитель сбивает горожанку и везет ее на капоте несколько метров, после чего пострадавшая падает на дорогу.





Женщину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что МВД Башкирии лишило родительских прав 32-летнюю жительницу Салавата, ставшую «звездой» своего города из-за трансляции в интернете, на которой она в пьяном виде исполняет танцы в нижнем белье на глазах у маленькой дочери.

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Фото: скриншот видео