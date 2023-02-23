В Башкирии при столкновении двух автомобилей пострадала 20-летняя пассажирка

10:05, 23 фев 2023

В Стерлитамакском районе в условиях непогоды столкнулись два автомобиля – в результате ДТП пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.







По информации ведомства, накануне, 22 февраля, около девяти часов вечера на 14 км автодороги Стерлитамак-Стерлибашево столкнулись "БМВ 530" под управлением 22-летнего жителя Миякинского района и встречная "Лада Калина", за рулем которой находился 22-летний житель Салавата.





В результате аварии 20-летняя пассажирка "Лады" с различными травмами госпитализирована. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что водителя насмерть задавило между двумя троллейбусами в стерлитамакском депо, когда он чистил лобовое перед выездом.

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Фото: ГИБДД по РБ