В Башкирии молодой парень погиб во время опасного развлечения с тюбингом

15:31, 23 фев 2023

В Башкирии молодой парень погиб во время катания на тюбинге. Как сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, трагедия произошла днем 23 февраля в деревне Суслово Бирского района.







21-летний местный житель решил устроить экстремальное развлечение и привязал свой тюбинг тросом к ВАЗ-2111. Однако в какой-то момент тюбинг на скорости выбросило на встречную полосу – прямиком под колеса легковушки «Лада Гранта». Молодой человек из-за удара получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.





Сейчас на месте происшествия работают дорожные полицейские, которые выясняют все обстоятельства трагического случая.



- Подробности уточняются. Будет дана юридическая оценка действиям водителя ВАЗ-2111, - добавили в ведомстве.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Бирске 34-летняя женщина зарезала своего сожителя за оскорбления. Местный суд вынес ей приговор по уголовному делу об убийстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ