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В Башкирии после пожара в бревенчатом доме обнаружили фрагменты человеческого тела

В Башкирии после пожара в бревенчатом доме обнаружили фрагменты человеческого тела

11:26, 24 фев 2023

Сегодня рано утром, 24 февраля, в Чишминском районе Башкирии после пожара в частном доме обнаружили труп человека. О произошедшем рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось на улице Городская в деревне Кляшево. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служба. Пожар был потушен в течение получаса. В ходе проливки и разбора конструкций специалисты обнаружили фрагменты тела, предположительно 57-летнего мужчины.



На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, причина произошедшего устанавливается.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что мужчина получил ожоги и обморожение при пожаре в Чишминском районе Башкирии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишминский район происшествия пожар смерть
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