В Башкирии после пожара в бревенчатом доме обнаружили фрагменты человеческого тела

11:26, 24 фев 2023

Сегодня рано утром, 24 февраля, в Чишминском районе Башкирии после пожара в частном доме обнаружили труп человека. О произошедшем рассказала пресс-служба регионального МЧС.



Происшествие случилось на улице Городская в деревне Кляшево. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служба. Пожар был потушен в течение получаса. В ходе проливки и разбора конструкций специалисты обнаружили фрагменты тела, предположительно 57-летнего мужчины.







На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, причина произошедшего устанавливается.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что мужчина получил ожоги и обморожение при пожаре в Чишминском районе Башкирии.

Читайте также: В Башкортостане в пожаре погибли два человека

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ