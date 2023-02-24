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В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 64-летний мужчина

В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 64-летний мужчина

11:29, 24 фев 2023

Сегодня рано утром, 24 февраля, в Миякинском районе Башкирии при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось на улице Восточная в деревне Киргиз-Мияки. Прибывшим пожарным, удалось ликвидировать отрытое горение в бревенчатом доме менее чем за 20 минут. К сожалению, в ходе тушения специалисты обнаружили тело 64-летнего мужчины.



Причину и обстоятельства произошедшего происшествия в настоящее время устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Миякинского района Башкирии одним ударом ножа убил свою сожительницу.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Миякинский район происшествия пожар смерть
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