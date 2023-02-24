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В Башкирии женщина получила травму при подъеме на гору

В Башкирии женщина получила травму при подъеме на гору

11:42, 24 фев 2023

Днём 23 февраля в Белорецком районе при восхождении на гору Дунансунган женщина, которая была в составе туристической группы из семи человек, оступилась и травмировала ногу. Сообщение об этом поступило в экстренные службы. Группа попросила помощи в эвакуации пострадавшей.



На место происшествия отправились спасатели Госкомитета РБ по ЧС на специальной технике. До места поворота на гору спасатели добрались на автомобиле, дальше поехали на снегоходе. На спуске встретили группу туристов с пострадавшей. Женщину на снегоходе довезли до трассы, где ее ожидала бригада скорой медицинской помощи.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белорецком районе Башкирии из семьи изъяли ребёнка, который питался одними приправами 

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Источник: i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия несчастный случай
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