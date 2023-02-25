В Башкирии студент выследил и жестоко убил свою бывшую вместе с её новым парнем

11:37, 25 фев 2023

Студент УГНТУ из Миякинского района выследил и жестоко убил свою бывшую вместе с её новым парнем. Скрываясь от полиции, убийца попал в ДТП, где погиб ещё один человек.







Двадцатилетний Тимур и 16-летняя Вика из Киргиз-Мияков расстались некоторое время назад. Девушка нашла себе нового парня, Ваню, ему тоже было двадцать. В пятницу Тимур устал страдать и решил мстить. Парень взял молоток и нож, сел в папину машину и отправился следить за Ваней и Викой.



Тимур весь день присматривал за ребятами, гулявшими по селу. Около полуночи он совершил нападение. Нанёс 15 ножевых Вике и зарезал Ваню.





Дальше поехал домой. Оставил машину отца, пересел в свою четырнадцатую и двинул в сторону Уфы. Внимание полиции он привлёк потому, что ехал, сильно превышая скорость. Началась погоня, которая закончилась аварией. Тимур вылетел на встречку и врезался в легковушку, где ехали отец и сын. Первый скончался на месте. Убийца с кучей переломов в реанимации.

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Источник: Mash Batash

Фото: Mash Batash