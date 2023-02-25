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В Башкирии при лобовом столкновении двух легковушек пострадали 4 человека

В Башкирии при лобовом столкновении двух легковушек пострадали 4 человека

11:53, 25 фев 2023

Четыре человека пострадали в результате аварии, произошедшей в поселке Приютово в Белебеевском районе. Среди них и 13-летняя девочка, сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.



В пятницу, 24 февраля, вечером лоб в лоб столкнулись «Дэу Нексия», за рулем которой находился 36-летний житель Приютово, и «Лада Гранта» под управлением 61-летнего жителя Бижбулякского района. Медицинская помощь потребовалась водителю «Дэу», двум его пассажирам, в том числе и ребенку, а также 57-летней пассажирке «Лады». Они получили телесные повреждения различной степени тяжести.


Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Дэу» не имел прав на управление автомобилем. Раньше его несколько раз привлекали за езду в пьяном виде. В каком состоянии он сел за руль на этот раз, установит медицинская экспертиза.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белебеевский район происшествия аварии Приютово
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