Стала известен подозреваемый, который зарезал двоих из ревности и устроил ДТП в Башкирии

14:04, 25 фев 2023

Стала известна личность подозреваемого, который, по версии следствия, убил свою бывшую девушку и ее нового парня из ревности.







Подозреваемого зовут Тимур С. Ему 22 года, он родом из Миякинского района, деревни Чиряштамак. По данным с его страницы в соцсетях, Тимур учится в УГНТУ, является поклонником блогера Глада Валакаса. Сейчас подозреваемый лежит в больницы. После того, как он придет в себя, ему устрот допрос.





Его бывшую девушку зовут Вика, ей было 16 лет. Пара рассталась, она начала отношения с другим молодым человеком, а с Тимуром они «остались друзьями». Однако ему такие отношения не понравились. Он выследил возлюбленных с ножом и молотком, а в попытках скрыться от полиции выехал на встречную полосу и врезался в другое авто, водитель которого погиб. На Тимура заведено два уголовных дела.

Читайте также: В Башкирии студент выследил и жестоко убил свою бывшую вместе с её новым парнем

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Тимур С. / Vk.com