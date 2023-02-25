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Стала известен подозреваемый, который зарезал двоих из ревности и устроил ДТП в Башкирии

Стала известен подозреваемый, который зарезал двоих из ревности и устроил ДТП в Башкирии

14:04, 25 фев 2023

Стала известна личность подозреваемого, который, по версии следствия, убил свою бывшую девушку и ее нового парня из ревности.



Подозреваемого зовут Тимур С. Ему 22 года, он родом из Миякинского района, деревни Чиряштамак. По данным с его страницы в соцсетях, Тимур учится в УГНТУ, является поклонником блогера Глада Валакаса. Сейчас подозреваемый лежит в больницы. После того, как он придет в себя, ему устрот допрос.


Его бывшую девушку зовут Вика, ей было 16 лет. Пара рассталась, она начала отношения с другим молодым человеком, а с Тимуром они «остались друзьями». Однако ему такие отношения не понравились. Он выследил возлюбленных с ножом и молотком, а в попытках скрыться от полиции выехал на встречную полосу и врезался в другое авто, водитель которого погиб. На Тимура заведено два уголовных дела.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Тимур С. / Vk.com
Теги: Миякинский район происшествия убийство аварии
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