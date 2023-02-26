В Уфе 5-летняя девочка пострадала в аварии

11:56, 26 фев 2023

В Уфе пятилетняя девочка пострадала при столкновении двух легковых автомобилей. Авария произошла 25 февраля вечером в Октябрьском районе на улице Энтузиастов.



Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, 33-летний житель Уфимского района за рулем «Хундая Солярис», поворачивая налево на улицу Менделеева, столкнулся со встречным «Фольксвагеном Поло».







В результате пятилетняя девочка, находившаяся в «Хундае», получила травмы. От более серьезных последствий ребенка уберегло детское удерживающее устройство.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии при лобовом столкновении двух легковушек пострадали 4 человека.

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Фото: ГИБДД по РБ