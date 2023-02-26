Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе 5-летняя девочка пострадала в аварии

В Уфе 5-летняя девочка пострадала в аварии

11:56, 26 фев 2023

В Уфе пятилетняя девочка пострадала при столкновении двух легковых автомобилей. Авария произошла 25 февраля вечером в Октябрьском районе на улице Энтузиастов.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, 33-летний житель Уфимского района за рулем «Хундая Солярис», поворачивая налево на улицу Менделеева, столкнулся со встречным «Фольксвагеном Поло».



В результате пятилетняя девочка, находившаяся в «Хундае», получила травмы. От более серьезных последствий ребенка уберегло детское удерживающее устройство.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии при лобовом столкновении двух легковушек пострадали 4 человека.

Читайте также:

В Башкирии студент выследил и жестоко убил свою бывшую вместе с её новым парнем
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
Читайте также

В Белебее в аварии иномарки и автобуса пострадала девочка
Происшествия в Башкирии
В Белебее в аварии иномарки и автобуса пострадала девочка
В Башкирии при лобовом столкновении двух легковушек пострадали 4 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при лобовом столкновении двух легковушек пострадали 4 человека
Авария в Мечетлинском районе: в столкновении двух автомобилей пострадала девочка
Происшествия в Башкирии
Авария в Мечетлинском районе: в столкновении двух автомобилей пострадала девочка
В Уфе в аварии с Honda CR-V пострадала 21-летняя пассажирка ВАЗ-2106
Происшествия в Башкирии
В Уфе в аварии с Honda CR-V пострадала 21-летняя пассажирка ВАЗ-2106


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: