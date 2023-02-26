В Башкирии мужчину не удалось спасти при пожаре

В деревне Русское Ильчикеево Салаватского района Башкирии 25 февраля вечером по улице Синегорной загорелся жилой дом. Как сообщает МЧС по РБ, прибывшие пожарные потушили огонь: был поврежден бревенчатый дом размером 6х7 м.
Местные жители до прибытия экстренных служб сумели спасти из огня 42-летнего мужчину. Однако позже бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.
Причина пожара устанавливается.
Ранее в МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел минувшей ночью, 25 февраля, в Белорецке. На месте ЧП обнаружили тело 79-летнего мужчины. Пламя удалось потушить в течение 40 минут. На соседние дома огонь не распространился.