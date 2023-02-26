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В Башкирии мужчину не удалось спасти при пожаре

В Башкирии мужчину не удалось спасти при пожаре

12:04, 26 фев 2023

В деревне Русское Ильчикеево Салаватского района Башкирии 25 февраля вечером по улице Синегорной загорелся жилой дом. Как сообщает МЧС по РБ, прибывшие пожарные потушили огонь: был поврежден бревенчатый дом размером  6х7 м.

Местные жители до прибытия экстренных служб сумели спасти из огня 42-летнего мужчину. Однако позже бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.



Причина пожара устанавливается.

Ранее в МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел минувшей ночью, 25 февраля, в Белорецке. На месте ЧП обнаружили тело 79-летнего мужчины. Пламя удалось потушить в течение 40 минут. На соседние дома огонь не распространился.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Салаватский район происшествия пожар смерть
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