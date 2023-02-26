Уфимские медики борются за жизнь попавшего под поезд мужчины

15:57, 26 фев 2023

В Уфе сегодня, 26 февраля, 38-летний мужчина попал под поезд. Трагедия произошла на улице Интернациональной рядом со станцией Парковая. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», он выжил. Сейчас за его жизнь борются врачи.



Пострадавшего уфимца обнаружили случайные прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Известно, что хирурги ампутировали ему обе кисти рук. Также медики диагностировали тяжелую травму головы.







Все обстоятельства произошедшего выяснят правоохранительные органы.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что 23 февраля, в Уфе в торговом центре «Мир» обнаружили труп пожилого мужчины. Согласно предварительным данным, 62-летнему мужчине стало плохо, и он упал с эскалатора.

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