В Уфе в больнице скончался мужчина попавший под поезд

16:50, 26 фев 2023

Уфимец, который попал под поезд, скончался в больнице. Об этом сообщает издание «Мой Башкортостан» со ссылкой на Минздрав республики.



Несчастный случай произошел сегодня, 26 февраля, на станции «Парковая»: 38-летний мужчина попал под поезд. У пострадавшего произошла тяжелая травма головы, также он лишился руки до уровня плеч.



Раненого уфимца увезли в больницу, однако медики не смогли его спасти. Организм мужчины не выдержал операцию.



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