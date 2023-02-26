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В Уфе в больнице скончался мужчина попавший под поезд

В Уфе в больнице скончался мужчина попавший под поезд

16:50, 26 фев 2023

Уфимец, который попал под поезд, скончался в больнице. Об этом сообщает издание «Мой Башкортостан» со ссылкой на Минздрав республики.

Несчастный случай произошел сегодня, 26 февраля, на станции «Парковая»: 38-летний мужчина попал под поезд. У пострадавшего произошла тяжелая травма головы, также он лишился руки до уровня плеч.

Раненого уфимца увезли в больницу, однако медики не смогли его спасти. Организм мужчины не выдержал операцию.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай смерть
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