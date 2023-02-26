В Уфе в больнице скончался мужчина попавший под поезд
16:50, 26 фев 2023
Уфимец, который попал под поезд, скончался в больнице. Об этом сообщает издание «Мой Башкортостан» со ссылкой на Минздрав республики.
Несчастный случай произошел сегодня, 26 февраля, на станции «Парковая»: 38-летний мужчина попал под поезд. У пострадавшего произошла тяжелая травма головы, также он лишился руки до уровня плеч.
Раненого уфимца увезли в больницу, однако медики не смогли его спасти. Организм мужчины не выдержал операцию.
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Источник:
gorobzor.ru
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