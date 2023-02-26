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В Башкирии на трассе перевернулся и вылетел в овраг бензовоз

В Башкирии на трассе перевернулся и вылетел в овраг бензовоз

19:36, 26 фев 2023

Сегодня днем, 26 февраля, на трассе под Сибаем с дорогие в кювет вылетел грузовик-бензовоз, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.



По предварительным данным, на 9 километре трассы Сибай-Акъяр грузовик «Scania» с автоцистерной для перевозки горючего съехал на обочину и перевернулся. По данным дорожной полиции в результате аварии никто не пострадал, а машина получила лишь механические повреждения.

Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, 56-летний водитель бензовоза перевозил дизельное топливо. Сам он не пострадал. В причинах и обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД по Башкирии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Сибай происшествия аварии
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