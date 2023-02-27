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В Башкирии из-за непогоды продлили ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал»

В Башкирии из-за непогоды продлили ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал»

09:16, 27 фев 2023

В Башкирии ввели ограничения на трассах М-5 «Урал» и Р-240 Уфа — Оренбург для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов и маршрутных такси. Об этом сообщили в МЧС и ГИБДД по республике.



Дороги закрыли из-за низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости. Проезд для перечисленного вида транспорта закрыт на следующих участках М-5 «Урал»:

с 1194-го по 1375-й километр — до 10:00;
с 1478-го по 1548-й километр — до 10:00;
с 1548-го по 1796-й километр — до 12:00.
На трассе Р-240 ограничение действует на участке с 112-го по 272-й километр до 12:00. Это территория Стерлитамакского, Мелеузовского, Каюргазинского районов.


— Госавтоинспекция Башкортостана просит быть внимательными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов до наступления оптимальных погодных условий, — сообщили в ГИБДД.

В МЧС рассказали, что спасатели выезжали 5 раз, эвакуировали 10 человек, в том числе 5 детей, на территориях Белорецкого, Уфимского, Туймазинского, Дюртюлинского районов. Пострадавших нет.

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Источник: ufa1.ru
Фото: newsbash.ru
Теги: ГИБДД
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