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В Башкирии при пожаре в частном доме пострадала 52-летняя женщина

В Башкирии при пожаре в частном доме пострадала 52-летняя женщина

09:44, 27 фев 2023

Сегодня ночью, 27 февраля, в Иглинском районе Башкирии при пожаре в частном доме пострадала женщина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.



Инцидент случился в деревне Сарт-Лобово, здесь вспыхнул бревенчатый жилой дом. Прибывшим на место ЧП силам и средствам МЧС удалось потушить пожар. К сожалению, в результате произошедшего 52-летняя женщина получила отравление продуктами горения, ей потребовалась госпитализация в больницу.


Предполагаемой причиной пожара специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, он устанавливает обстоятельства случившегося. Также на место прибыл инструктор профилактики пожаров Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Иглинский район происшествия пожар
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