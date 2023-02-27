В Башкирии при пожаре в частном доме пострадала 52-летняя женщина

09:44, 27 фев 2023

Сегодня ночью, 27 февраля, в Иглинском районе Башкирии при пожаре в частном доме пострадала женщина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.







Инцидент случился в деревне Сарт-Лобово, здесь вспыхнул бревенчатый жилой дом. Прибывшим на место ЧП силам и средствам МЧС удалось потушить пожар. К сожалению, в результате произошедшего 52-летняя женщина получила отравление продуктами горения, ей потребовалась госпитализация в больницу.





Предполагаемой причиной пожара специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, он устанавливает обстоятельства случившегося. Также на место прибыл инструктор профилактики пожаров Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

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Фото: МЧС по РБ