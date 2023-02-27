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В Башкирии загорелась кровля 4-квартирного жилого дома

В Башкирии загорелась кровля 4-квартирного жилого дома

09:59, 27 фев 2023

Сегодня, 27 февраля, ночью произошел пожар по улице Вокзальной в селе Зирган Мелеузовского района республики. На место прибыли силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда Зирганского сельского совета, пожарная часть Введеновка ООО “Башнефть-добыча” и другие экстренные службы.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, наблюдалось горение кровли 4-квартирного жилого дома и рядом расположенной бревенчатой бани. В течение часа горение было локализовано.

“Благодаря сработке пожарного извещателя, который был установлен в многодетной семье, все жители своевременно эвакуировались из дома, всего 9 человек. Погибших и пострадавших нет. Жители будут проживать у родственников”, — добавили в ведомстве.


В тушении было задействовано 17 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается, на месте пожара работает дознаватель МЧС России.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия пожар
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