В Башкирии загорелась кровля 4-квартирного жилого дома
09:59, 27 фев 2023
Сегодня, 27 февраля, ночью произошел пожар по улице Вокзальной в селе Зирган Мелеузовского района республики. На место прибыли силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда Зирганского сельского совета, пожарная часть Введеновка ООО “Башнефть-добыча” и другие экстренные службы.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, наблюдалось горение кровли 4-квартирного жилого дома и рядом расположенной бревенчатой бани. В течение часа горение было локализовано.
“Благодаря сработке пожарного извещателя, который был установлен в многодетной семье, все жители своевременно эвакуировались из дома, всего 9 человек. Погибших и пострадавших нет. Жители будут проживать у родственников”, — добавили в ведомстве.
В тушении было задействовано 17 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается, на месте пожара работает дознаватель МЧС России.