В Башкирии загорелась кровля 4-квартирного жилого дома

09:59, 27 фев 2023

Сегодня, 27 февраля, ночью произошел пожар по улице Вокзальной в селе Зирган Мелеузовского района республики. На место прибыли силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда Зирганского сельского совета, пожарная часть Введеновка ООО “Башнефть-добыча” и другие экстренные службы.







Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, наблюдалось горение кровли 4-квартирного жилого дома и рядом расположенной бревенчатой бани. В течение часа горение было локализовано.



“Благодаря сработке пожарного извещателя, который был установлен в многодетной семье, все жители своевременно эвакуировались из дома, всего 9 человек. Погибших и пострадавших нет. Жители будут проживать у родственников”, — добавили в ведомстве.





В тушении было задействовано 17 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается, на месте пожара работает дознаватель МЧС России.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ