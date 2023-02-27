В Уфе в ДТП с 3 автомобилями пострадали 2 человека

11:02, 27 фев 2023

В Орджоникидзевском районе Уфы в ДТП с тремя автомобилями пострадали два человека. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.



Авария случилась в минувшую субботу вечером, 25 февраля, на улице. Volkswagen Polo под управлением 29-летнего водителя столкнулась со встречной Lada Granta, которая от удара врезалась Lifan Solano.







В результате произошедшего водитель «Поло» и пассажир «Лады» увечья. Обоим потребовалась медицинская помощь, после оказания которой первого отпустили домой. Второй пострадавший с травмами головы был госпитализирован.



– По факту ДТП начато административное расследование, – сообщила ГИБДД Уфы.

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Фото: ГИБДД по Башкирии