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В Уфе из-за сильного ветра с многоэтажки слетела облицовка

В Уфе из-за сильного ветра с многоэтажки слетела облицовка

15:22, 27 фев 2023

В соцсетях сегодня утром появилась информация о том, что на улице Кольцевой в Уфе с многоквартирного жилого дома слетел фасад. В управлении гражданской защиты города отметили, что информация об этом происшествии в ЕДДС не поступала.

По предварительным данным, частичное падение декоративной  штукатурки с фасада жилого дома произошло в ночь на 27 февраля. Из людей никто не пострадал.



Представители управляющей организации уже выезжали на место. Убирать оставшиеся элементы штукатурки планируется после проведения независимой экспертизы.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе спасатели вытащили мужчину из шахты лифта. Пострадавший упал с высоты восьмого этажа.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Телеграм-канал «БашДТП»
Теги: Уфа происшествия Уфа
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