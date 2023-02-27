В Уфе из-за сильного ветра с многоэтажки слетела облицовка
15:22, 27 фев 2023
В соцсетях сегодня утром появилась информация о том, что на улице Кольцевой в Уфе с многоквартирного жилого дома слетел фасад. В управлении гражданской защиты города отметили, что информация об этом происшествии в ЕДДС не поступала.
По предварительным данным, частичное падение декоративной штукатурки с фасада жилого дома произошло в ночь на 27 февраля. Из людей никто не пострадал.
Представители управляющей организации уже выезжали на место. Убирать оставшиеся элементы штукатурки планируется после проведения независимой экспертизы.