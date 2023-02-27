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В Башкирии два человека пострадали в аварии с автобусом

В Башкирии два человека пострадали в аварии с автобусом

17:15, 27 фев 2023

В Баймакском районе сегодня произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

В третьем часу дня на 15-м км дороги Баймак – Гадельбаево столкнулись ВАЗ-2110 и автобус ПАЗ. В результате ДТП водитель легковушки и его пассажирка получили травмы.



Автобус следовал по маршруту Баймак – Гадельбаево. В салоне в момент ДТП было 16 человек, никто из них не пострадал.

Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что самогонный аппарат взорвался и сильно обжёг жителя Баймака. Он варил подарки к 23 февраля.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Баймакский район происшествия аварии
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