В Башкирии два человека пострадали в аварии с автобусом
17:15, 27 фев 2023
В Баймакском районе сегодня произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
В третьем часу дня на 15-м км дороги Баймак – Гадельбаево столкнулись ВАЗ-2110 и автобус ПАЗ. В результате ДТП водитель легковушки и его пассажирка получили травмы.
Автобус следовал по маршруту Баймак – Гадельбаево. В салоне в момент ДТП было 16 человек, никто из них не пострадал.
Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что самогонный аппарат взорвался и сильно обжёг жителя Баймака. Он варил подарки к 23 февраля.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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